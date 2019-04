I Ride insieme per un altro album (dopo la reunion del 2014)

Dopo "Weather diaries" del 2017, un nuovo album dei Ride. Il secondo dopo la reunion del 2014, che spinse Andy Bell e soci a tornare a frequentare anche le sale d'incisione, oltre ai palchi. Il disco si intitola "This is not a safe place" e uscirà il prossimo 16 agosto, a due anni di distanza dal precedente: ma si può già ascoltare il primo singolo, "Future love", che trovate qua sotto.

"This is not a safe place" è stato prodotto da Erol Alkan, già al fianco dei Ride per "Weather diaries". Lo scorso anno la band ha pubblicato "Tomorrow's shore", un EP contenente outtakes del disco del 2017. Ecco, di seguito, copertina e tracklist dell'album:01 R.I.D.E.02 Future Love03 Repetition04 Kill Switch05 Clouds of Saint Marie06 Eternal Recurrence07 15 Minutes08 Jump Jet09 Dial Up10 End Game11 Shadows Behind the Sun12 In This Room