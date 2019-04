Robert Forster: l'ex frontman dei Go-Betweens in versione #NoFilter

Robert Forster è in Italia per promuovere la sua autobiografia "Grant & Io", in cui ripercorre avventure e disavventure del suo storico gruppo, i Go-Betweens, saliti alla ribalta alla fine degli anni '70, scioltisi una prima volta alla fine degli anni '80, dunque tornati a suonare insieme nel 2000 fino al 2006, l'anno della morte di Grant McLennan, che della band fu - insieme a Forster - fondatore.

Il memoir (qui sopra la copertina) è pubblicato in Italia dalla neonata casa editrice Jimenez Edizioni e, come suggerisce il titolo stesso, racconta proprio l'amicizia tra Robert Forster e Grant McLennan, raccontata da Forster - che dopo lo scioglimento definitivo del gruppo nel 2006 si è diviso tra dischi solisti e critica musicale - attraverso le 318 pagine che compongono il volume, presentato dal musicista australiano a Roma oggi, martedì 23 aprile, in occasione della tappa italiana del suo nuovo tour, che domani sera lo vedrà esibirsi al Monk.

Lo abbiamo raggiunto per registrare questo video #NoFilter in cui suona "Inferno", title track del suo ultimo album, uscito lo scorso marzo, in versione acustica.