John Lennon, il film 'Nowhere boy' diventa un musical

"Nowhere boy", il film del 2009 incentrato sull'adolescenza di John Lennon, diventerà presto un musical. A renderlo noto è Deadline: il portale statunitense dedicato al mondo dell'intrattenimento riferisce che ben due compagnie teatrali, AF Creative Media e Aged in Wood, hanno acquistato i diritti del biopic, basato sul libro "Imagine: growing up with my brother John Lennon", scritto da Julia Baird, sorellastra dell'ex Beatle, e stanno lavorando congiuntamente al progetto.

Il musical, fa sapere Deadline, dovrebbe seguire il filo narrativo del film, che raccontava le esperienze musicali del giovane Lennon e la relazione con sua madre Julia (a lei dedicò, tra le altre, l'omonima canzone contenuta in "The Beatles", noto ai più come il "White Album"). Lo spettacolo, hanno riferito al portale i produttori, non includerà le canzoni dei Beatles ma solo hit rock and roll di fine anni '50.