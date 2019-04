Duff McKagan, il bassista dei Guns N’ Roses in concerto a Milano l’8 settembre – BIGLIETTI

Arriverà anche in Italia, con un live previsto per l’8 settembre alla Santeria Social Club di Milano, il tour solista del bassista dei Guns N’ Roses Duff McKagan a supporto del suo ultimo album in solitaria, “Tenderness”, in uscita il 31 maggio prossimo. Il disco, già anticipato da alcuni pezzi come la title track e il brano “Chip Away”, è prodotto da Shooter Jennings e farà il suo debutto dal vivo sui palchi internazionali a partire dai prossimi mesi di maggio e giugno. L’imminente arrivo delle date europee della tournée, che fanno seguito a quelle negli Stati Uniti, era stato anticipato ieri sui social di McKagan:

La tappa nel locale di viale Toscana, nel capoluogo lombardo, è al momento l’unica nella Penisola per il musicista statunitense, salvo ulteriori annunci. I biglietti per il concerto saranno disponibili a partire dalle ore 10.00 di venerdì 26 aprile su ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.