BTS, dalla Corea alle classifiche internazionali: il debutto della band K-pop al numero uno della chart britannica

La formazione di Seul, conosciuta anche nella versione coreana di Bangtan Sonyeondan, ha raggiunto per la prima volta questa settimana la vetta della classifica britannica degli album più venduti con il suo ultimo EP “Map of The Soul: Persona”. Secondo l’Official Charts Company si tratta della prima volta che una band coreana arriva a occupare la prima posizione della chart, risultato che arriva dopo che già i BTS avevano fatto il loro ingresso nella UK Top 40 con la serie “Love Yourself” costituita dai tre EP “Love Yourself: Wonder”, “Love Yourself: Her” e “Love Yourself: Tear”. Seguono, nella classifica britannica, l’esordio discografico della giovanissima Billie Eilish “WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?”, al secondo posto, e la colonna sonora di The Greatest Showman, in classifica per la sessantaquattresima settimana. Anche Oltreoceano la band K-pop non se la sta cavando male: nella Billboard 200 “Map of The Soul: Persona” è in testa alla classifica.

Intanto, il video di “Boy With Luv”, secondo brano di “Map of the Soul: Persona”, realizzato in collaborazione con la cantautrice statunitense Halsey, continua a macinare record. Secondo quanto riferito in una nota diffusa lo scorso 18 aprile dalla Guinness World Records il videoclip della canzone ha segnato, con i suoi 74,6 milioni di visualizzazioni, tre primati: quello di video YouTube più visto in 24 ore, quello di video musicale YouTube più visto in 24 ore e quello di video musicale YouTube di un gruppo K-pop più visto in 24 ore.

La band composta da RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook è impegnata nel suo “BTS World Tour Love Yourself: Speak Yourself”, che ha preso il via in Corea del Sud nell’agosto 2018 e terminerà in Giappone il prossimo mese di luglio. Dopo il tour la band darà alle stampe il suo nuovo album cantato in giapponese “Face Yourself”.