Modest Mouse, ascolta il nuovo brano ‘I’m Still Here’ – VIDEO

La band statunitense capitanata da Isaac Brocks ha pubblicato per lo scorso Record Store Day un 45 giri con due nuovi brani targati Modest Mouse, “Poison the Well” come lato A e “I’m Still Here” come lato B. Per chi non si fosse affrettato ad acquistare il vinile lo scorso 13 aprile gli indie-rockers hanno già reso disponibile anche su altre piattaforme il lato A del disco e, da qualche giorno, anche “I’m Still Here” ha fatto il suo approdo sul web. Potete ascoltare il brano qui:

Le due canzoni costituiscono i primi materiali inediti dall’ultimo album dei Modest Mouse, “Stranger to Ourselves”, uscito nel 2015 come ideale seguito del precedente “We Were Dead Before the Ship Even Sank”. A partire dal prossimo mese di settembre la band sarà in tour insieme ai Black Keys per una tournée congiunta negli Stati Uniti battezzata “Let’s Rock” .