Florence and the Machine, una nuova canzone per la puntata di ‘Game of Thrones’ – VIDEO

I titoli di coda dell’ultimo episodio di “Game of Thrones”, andato in onda la sera scorsa, sono stati accompagnati da un’interprete d’eccezione. Florence Welch e soci hanno infatti fatto proprio, per l’occasione, il brano “Jenny of Oldstones” scritta dagli showrunner della serie David Benioff e D.B. Weiss con Ramin Djwadi e con George R.R. Martin, lo scrittore creatore della saga. La canzone si sente anche durante l'episodio, in una delle scene centrali, cantata da un personaggio, Podrick Payne, e accompagna una sequenza di momenti topici dei protagonisti.

Non è la prima volta che la band britannica viene scelta dallo staff della saga per fare da colonna sonora ai suoi contenuti: “Seven Devils” (da “Ceremonials”, 2011) era la canzone, firmata da Florence and the Machine, che accompagnava il trailer della seconda stagione della serie televisiva. A proposito di “Game of Thrones” la cantante londinese ha dichiarato: “La musica celtica è sempre stata nelle mie corde, così ho pensato che potessi farci qualcosa. La magia e la ritualità di ‘Game of Thrones’, per non parlare dei costumi, mi ha sempre affascinata".

Della canzone è stata diffusa anche una versione lunga, accompagnata da un lyric video, che riassume molte delle trame principali della serie, e alcune scene della seconda puntata dell'8° stagione, quella finale.

Se non avete ancora visto questa punata, attenzione ci sono degli SPOILER

La formazione capitanata da Florence Welch è attualmente impegnata nel suo "High As Hope Tour", che dopo le tappe a Bologna e a Torino tornerà in Italia la prossima estate per un live a Rho, poco fuori Milano, nell’ambito della rassegna Milano Rocks.

Nei giorni scorsi i tre chitarristi Tom Morello, Scott Ian e Nuno Bettencourt hanno imbracciato le Fender dalla linea ispirata a “Game of Thrones” per eseguire, insieme al co-creatore della serie D.B. Weiss e al compositore Ramin Djwadi, la colonna sonora della saga. Se ve la siete persa, potete sempre recuperare qui.