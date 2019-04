Ermal Meta in concerto al Forum di Assago: la scaletta

Festa di compleanno e chiusura di un periodo fortunato, per Ermal Meta, ieri 20 aprile, ad Assago. Ad un anno di distanza dal suo debutto nel palazzetto alle porte di Milano, il cantante - che ieri compiva 38 anni - è tornato a suonare al Forum: "Sarà un cerchio che si chiude per poi riaprirne uno più avanti, non so ancora quando, e sarà anche un modo per dirvi grazie e per dirci, tutti insieme, ci vediamo presto", aveva promesso, e così è stato.

Serata aperta da Cordio, e poi 30 canzoni in scalettta, e due ospiti: gli GnuQuartet, con cui ha appena concluso un tour teatrale, e J-Ax, con cui ha da poco pubblicato il singolo "Un'altra volta da rischiare", incluso neil DVD dal vivo "Non abbiamo armi - Il concerto",

Questa la scaletta del concerto

Umano

Biondo

Lettera a mio padre

Piccola anima

Ragazza paradiso

Io mi innamoro ancora

Un’altra volta da rischiare (con. J-Ax)

Vietato morire

Il vento della vita

Gravita con me

9 primavere

Rien ne va plus

Come va a finire (con Andrea Vigentini)

Voce del verbo (con Gnu Quartet)

Quello che ci resta (con Gnu Quartet)

Voodoo Love (con Gnu Quartet)

Le Luci di Roma (con Gnu Quartet)

Molto bene, molto male (con Gnu Quartet e band)

Odio le favole

Non abbiamo armi

Non mi avete fatto niente

Dall’Alba al tramonto

Volevo dirti

Schegge

Amore alcolico

Straordinario

Mi salvi chi può

Ercole

A Parte te

La Vita migliore