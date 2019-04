Renato Zero, nuovo album e tour in arrivo: "Zero Il folle"

Si intitola "Zero il folle" il nuovo progetto di Renato Zero: il cantante romano, ospite della quarta puntata di "Amici", ha anticipato il suo nuovo album di inediti e il suo tour, previsti in autunno.

Il disco sarà prodotto (in Inghilterra) e arrangiato da Trevor Horn, con cui Zero aveva già collaborato ai tempi di "Amo" (2014). Il tour partirà con quattro date a Roma dal 1° novembre, per poi proseguire in tutta Italia fino ad inizio 2020: i biglietti saranno in vendita dal 9 maggio, mentre il disco arriverà ad ottobre. “Ho avviato un grande rapporto: credo che il prossimo lavoro sarà con lui”, ci aveva raccontato Zero del suo rapporto con Horn, alla presentazione di "Amo". Horn, dal canto suo, aveva citato Renato Zero nel suo ultimo passaggio in Italia.

Queste le date del "Zero Il Folle In Tour 2019-2020"

Roma 1,3,4 e 6 novembre Palazzo dello Sport (Roma)

Firenze 14 e 15 novembre Nelson Mandela Forum

Pesaro 23 e 24 novembre Vitrifrigo Arena

Livorno 7 e 8 dicembre Modigliani Forum

Torino 14 e 15 dicembre PalAlpitour

Bologna 21 e 22 dicembre Unipol Arena

Milano 11 e 12 gennaio Mediolanum Forum

Eboli 18 e 19 gennaio Palasele

Bari 23 e 25 gennaio PalaFlorio