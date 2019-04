Francesco Renga, la voce del pop rock italiano - playlist

Francesco Renga festeggia i suoi 5i anni con “L’altra metà”. annuncia fin dal titolo la volontà di inaugurare una nuova fase della sua carriera. La sanremese “Aspetto che torni” non tragga in inganno: il disco non ha nulla di melodrammatico e anzi adotta il linguaggio asciutto del nuovo pop italiano, collaborando con Ultimo, Colapesce, Gazzelle, Danti. Riscopriamo la sua discografia a partire da questa playlist su TIMMUSIC

Francesco Renga nasce a Udine il 12 giugno 1968. Inizia a cantare giovanissimo e a 16 anni partecipa al suo primo concorso tra band bresciane, Deskomusic, come cantante dei Modus Vivendi. In quell’occasione conosce i Timoria, gruppo in cui milita per 13 anni, contribuendo alla realizzazione di sette album. All’inizio del 2000 pubblica FRANCESCO RENGA, il suo esordio come solista, cui fa seguito una nutrita serie di concerti. A Sanremo 2001 si presenta con “Raccontami...”, brano di sua composizione prodotto e arrangiato da Umberto Iervolino. Nel 2002 Francesco torna a Sanremo con la canzone “Tracce di te”, inserita nel suo secondo album che ha per titolo TRACCE. Il disco mette d’accordo critica e pubblico e il cantautore bresciano guadagna popolarità come solista e non soltanto come ex voce dei Timoria.

Nel 2004 pubblica CAMERE CON VISTA, album nato dopo l’unione con la showgirl Ambra Angiolini (chiamano loro figlia Jolanda). Poco prima collabora all’album “A.C.A.U. - La nostra meraviglia” di Gianni Maroccolo nel brano “Sabbia”. Nel marzo 2005 partecipa al Festival di Sanremo e vince col brano “Angelo”. Diventa padre per la seconda volta nel maggio 2006, quando nasce Leonardo. Si mette a lavorare al terzo disco: FERRO E CARTONE viene annunciato per il 12 ottobre 2007, ma viene anticipato dal singolo "Cambio direzione", pubblicato prima dell'estate. Contemporaneamente, pubblica il suo primo romanzo, per Feltrinelli.

Nel 2009 viene richiamato da Paolo Bonolis a Sanremo, dove partecipa con il brano "L'uomo senza età". La canzone viene poi inclusa in ORCHESTRA E VOCE, disco che esce alla fine dello stesso anno, in cui Renga rilegge soprattutto canzoni altrui appunto con di un'orchestra. Nel 2010 arriva UN GIORNO BELLISSIMO, disco di inediti, prodotto da Celso Valli. Il 15 gennaio 2012 viene annunciata la sua partecipazione al Festival di Sanremo, dove sarà in gara nei Big con "La tua bellezza", duettando su "El mundo" ("Il mondo") con Sergio Dalma nella serata del giovedì. In contemporanea esce FERMOIMMAGINE, raccolta con tre inediti.

Nel 2013 firma un nuovo contratto con la SonyMusic e incide un disco in spagnolo per il mercato internazionale: cominciando anche i lavoro per un nuovo album in Italiano. Incide "La vita possibile" - canzone scritta con con Pivio & Aldo De Scalzi per il film "Razzabastarda" - che viene candidata ai David di Donatello come Migliore Canzone Originale. Alla fine dello stesso anno viene annunciata la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2014, dove sarà in gara nella sezione Big con le canzoni "A un isolato da te" e "Vivendo adesso". L'album TEMPO REALE, prodotto da Michele Canova, esce invece dopo il Festival, a marzo. Due anni dopo esce SCRIVERÒ IL TUO NOME, prodotto sempre da Michele Canova, che conferma la direzione pop, con il marchio sonoro del produttore che si unisce alla voce del cantante. Dal successo del tour nei Palasport il 28 aprile 2017, viene pubblicato SCRIVERÒ IL TUO NOME LIVE (Sony Music), il primo disco live di Francesco Renga, che contiene 16 grandi successi e tre brani inediti.

A settembre 2017 viene annunciato il progetto a tre voci che da gennaio vede Francesco Renga protagonista insieme agli amici e colleghi Max Pezzali e Nek di un tour nei palasport delle principali città italiane. Il progetto è anticipato dal singolo “Duri da battere” che fa parte anche dell’album MAX NEK RENGA – il disco, uscito il 9 marzo.Nel 2018 Renga entra in veste di giudice di The Voice Of Italy accanto ad Al Bano, J- Ax e Cristina Scabbia. Alla fine dell'anno viene selezionato per l'edizione 2019 del Festival di Sanremo, dove è in gara con "Aspetto che torni", che anticipa l'album L'ALTRA META', a cui collaborano con Ultimo, Colapesce, Gazzelle, Danti.