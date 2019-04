Dido, la videostoria, da "No angel" a "Still on my mind"

Tra il 1999 e il 2003 Dido ha venduto 35 milioni di copie di CD, di cui 22 solo per "No angel", il suo disco di esordio. Tra le artiste donne inglesi, è seconda solo ad Adele, per vendite. In quel periodo, le sue canzoni erano ovunque, in particolare "Thank you": Eminem le diede una grossa mano usandone il ritornello per "Stan", in "The marshall mathers LP". Risultati non ripetibili, oggi, determinati dall'incrocio di fattori diversi, e dal fatto anche che quella musica allora, suonava nuova e accessibile contemporaneamente.

Assieme al fratello Rollo, Dido aveva fatto un po' di gavetta come vocalist dei Faithless, gruppo che univa l'elettronica pura degli anni '90 con una buona dose di innovazione. Dido, anche grazie alla produzione del fratello, portò quel suono nel pop, e grazie ad una bella voce e ad una bella faccia, fece il botto. Il terzo disco, "Safe trip home" (2008) fu un calo deciso, e Dido da allora ha diradato la sua produzione: "Still on my mind" è solo il suo quinto disco, e arriva a sei anni da "Girl who got away". Il tour (che passerà dall'Italia l'8 maggio a Milano) sarà il suo primo in 15 anni.

Ecco la sua storia.