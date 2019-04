Vinicio Capossela: il video de "Il povero cristo"

Il cantautore di origini irpine ha condiviso il video della sua nuova canzone, "Il povero cristo", che anticipa il nuovo album “Ballate per uomini e bestie”, in uscita il 17 maggio. Il video è stato diretto Daniele Ciprì e vede la presenza anche di Rossella Brescia, Enrique Irazoqui e Marcello Fonte ("Dogman"). Il video è stato girato in Calabria, scritto da Miriam Rizzo e Vinicio Capossela, con i costumi di Grazia Colombini, scenografia Gianluca Salomone, montaggio Dario Indelicato e l'aiuto regia di Miriam Rizzo.

"Cristo incontra l'uomo e impoverisce fino a diventare il povero cristo che, sulla bocca di tutti, si fa sinonimo della condizione umana". E' un cantico per tutte le creature, per la molteplicità, per la frattura tra le specie e tra uomo e natura

Il prossimo autunno Capossela porterà “Ballate per uomini e bestie” in tour nei teatri italiani. La tournée sarà anticipata da una prima serie di appuntamenti dal vivo. Ecco il calendario completo:

- 25 maggio SERMONETA (LT) - Castello Caetani – Maggio Sermonetano A Castello

- 8 giugno VERONA (VR) - Teatro romano – Festival della Bellezza

La Belle Dame Sans Merci e altre paralisi della Bellezza

Ospite d'onore Mario Brunello

- 5 luglio MILANO (MI) - Piccolo Teatro Strehler – La Milanesiana Festival

Speranze e Pestilenze

- 7 luglio SPOLETO (PG) - Piazza Duomo – 62Spoleto Festival dei 2Mondi

CANTATA PER LE CREATURE - Perfetta Letizia e altre Ballate per Uomini e Bestie

- 8 luglio PISA (PI) - Piazza dei Cavalieri – Numeri Primi – PISA FESTIVAL

Trionfo della Morte e altre ballate per uomini e bestie

- 19 luglio SANT'ANTIOCO (SU) - Arena Fenicia – Arena Fenicia Festival

Ballate per Uomini e Bestie

- 21 luglio RIOLA SARDO (OR) - Parco dei Suoni - Rocce Rosse Blues Festival

Ballate per Uomini e Bestie

- 25 luglio BELLINZONA (Svizzera) - Castelgrande di Bellinzona – Castle On Air

Gran Ballo per Uomini e Bestie - Un Invito a Castello

- 6 agosto MASSA d'ALBE (AQ) - Anfiteatro romano di Alba Fucens - Festiv'Alba All'alba del mondo - Vinicio Capossela in Ballate per Uomini e Bestie

Capossela sarà inoltre il 25 aprile in concerto a Carpi (Piazza Martiri ) con uno spettacolo intitolato LiberAzioni!.