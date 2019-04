Morgan deve lasciare la sua casa pignorata: "Immagino la strada sia grande"

Si torna a parlare delle questioni legali dell'ex frontman dei Bluvertigo, che nei giorni scorsi aveva presentato la sua partecipazione come coach a "The Voice": a breve sarà esecutivo ol pignoramento della sua abitazione monzese disposto dal tribunale del capoluogo brianzolo, dopo il contezioso legale con le madri delle sue figlie Asia Argento e Jessica Mazzoli.

Il cantante è stato intervistato da "Striscia la notizia", che gli ha consegnato il Tapiro: ha raccontato di non avere un posto dove andare, dopo il 30 aprile, data in cui dovrà lasciare casa:

Ho fatto la quadratura del bilancio con gli alimenti per le mie bambine. A un certo punto non ho più potuto sostenere queste spese perché non mi avevano pagato. Ho scritto alle signore (Asia Argento e Jessica Mazzoli con cui ha avute le figlie Anna Lou e Lara) per spiegare che non è che non volessi pagare e... hanno fatto il pignoramento della casa.

(...)

immagino che la strada sia grande. Lo spazio c’è, ci sono i prati... Non ho casa»

Morgan ha dettdo di non avere intenzione di sanare i debiti: "Continuerò a essere perseguitato finché non morirò". Il problema è stato "la gestione del mio denaro da parte di uno che lo ha gestito in modo fallimentare, dandosela poi a gambe.