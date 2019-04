Adele si è separata

"Adele e il suo compagno si sono separati. Sono impegnati a crescere insieme il loro figlio con amore e come sempre chiedono privacy. Non ci saranno ulteriori commenti": poche righe via mail, tramite il proprio ufficio stampa, per comunicare la fine della relazione con Simon Konecki.

La la voce di "Hello" aveva sposato il compagno nel 2017, diversi anni dopo l'inizio della relazione: il loro figlio Angelo era nato nel 2012. Ma la conferma del matrimonio era stata incindentale, nei ringraziamenti per la vittoria ai Grammy: la cantante mantiene da sempre uno stretto riserbo sulla sua vita privata, e questa volta non fa eccezione.

Konecki è un imprenditore: è co-fondatore di Life Water, marchio inglese di acqua in bottiglia eco-compatibile. Secondo quanto riportato dai media anglosassoni, Adele starebbe lavorando a New York ad un nuovo album. Le vloci sul seguito di 25 si inseguono ormai da più di un anno, e i tabloid, nel 2018, parlavano di un'uscita prevista per Natale 2018.