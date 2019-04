Di quando Slash decise di ripulirsi da alcool e droga

Slash, intervistato da Belfast Live, ha parlato dei suoi problemi con la droga e l'alcool e del momento in cui decise che forse era il caso di ripulirsi e condurre una vita più regolata.

Queste le dichiarazioni del chitarrista dei Guns N’Roses:

La sua lotta contro questo genere di condotta continuò fino al 2005. Dice ancora:

“Agli inizi con i Velvet Revolver e proprio per la natura della band – e fu colpa mia - in quel contesto era facile farlo. Ero completamente fuori di nuovo, a quel punto mi sono reso conto che non c'era niente che mi ricordava di quando ho iniziato a drogarmi. E’ stato abbastanza miserabile. E poi dopo, con l'alcol, non faceva per me e ho deciso che dovevo fermarmi. Avevo due figli e vivevo in un hotel perché non potevo stare con loro. Ho pensato che dovevo andare in qualche struttura, allontanarmi da tutti per un mese e ripulirmi”.