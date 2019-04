I Marlene Kuntz e Skin hanno rifatto 'Bella ciao'

I Marlene Kuntz hanno inciso una rilettura di "Bella ciao", il celebre canto popolare italiano, insieme a Skin, la voce degli Skunk Anansie. Uscirà in digitale il 25 aprile, nel giorno dell'anniversario della Liberazione, mentre dal 10 maggio sarà disponibile anche un 45 giri in vinile colorato e numerato in edizione limitata, pubblicato dall'etichetta Ala Bianca. A proposito della loro versione del canto popolare, Cristiano Godano e soci spiegano:

"'Bella ciao' è un canto per la libertà, il canto di tutti. Noi invitiamo le persone ad abbracciarsi, non a dividersi, e la libertà è il presupposto principale per avere lo stato d’animo positivo e buono per farlo. Non si tratta di buonismo, e nemmeno di avere soluzioni in tasca a problemi enormi destinati a diventare sempre più complessi, ma di avere la mente predisposta a sentimenti di pace, a comprendere gli altri, a cercare soluzioni umane per tutti, a mantenere la calma. 'Bella ciao' dunque è l’emblema della resistenza nei confronti di una deriva che consideriamo portatrice di tensioni. E, dal nostro punto di vista, di valori ben poco poetici. E siccome la poesia piace a tutti, facciamo in modo di essere coerenti con questo slancio poetico insito nell’essere umano".