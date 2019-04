Fil Bo Riva, “Go Rilla” in versione #NoFilter

Il vero nome di Fil Bo Riva è Filippo Bonamici. E’ italianissimo ma con l’Italia, almeno musicalmente, ha poco a che fare. Risiede a Berlino da ormai sei/sette anni e canta in lingua inglese. Circa un mese fa ha pubblicato il suo primo album “Beautiful Sadness”.

Il suo primo singolo è “Go Rilla” e ci ha fatto la cortesia di donarcene una versione acustica, che presenta con queste parole:

“Ciao, sono Fil Bo Riva. Questa versione acustica di ‘Go Rilla’ è in esclusiva per #NoFilter e l’abbiamo registrata a Roma, prima del nostro concerto al Monk. L’idea di ‘Go Rilla’ mi venne nel 2016 mentre ero in tour con Joan as a Policewoman, eravamo a Manchester e il locale si chiamava Gorilla Club e c’era questo poster all’entrata appunto con il nome del club e non so come ma mi è venuta subito questa idea per il pezzo, questa melodia che registrai sul telefono immediatamente e che faceva “Go Go Go Rilla etc” e da li la canzone si è evoluta mano a mano con il tempo”.