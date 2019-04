Gazzelle, "Punk" in versione acustica per Apple Music Live - foto e scaletta

Secondo appuntamento per Apple Music Live, le performance live organizzata dal servizio di streaming musicale di Apple, nella piazza dell'Apple Store a Milano, Piazza Liberty. Dopo Marco Mengoni è toccato a Gazzelle, che ha presentato i brani di "Punk" in versione semi acustica, con tanto di archi. Di fronte a lui, sulle gradinate, circa 300 persone a cantare in coro le canzoni. Questa la scaletta della serata, che sarà resa disponibile a breve su Apple Music sotto forma di EP in streaming dal vivo.

SETLIST

Meglio così

Scintille

Tutta la vita

Nero

Sopra

Punk

Nmrpm

Quella te

Non sei tu

E' la seconda performance live gratuito organizzato in Italia da Apple Music per la serie Apple Music Live: l'appuntamento si ripeterà una volta al mese, fino ad ottobre con chiusuraa confermata con Ludovico Einaudi (mentre gli altri nomi non sono stati ancora annunciati).

E' la prima volta che Apple si impegna in iniziative di questo genere sul territorio italiano, dopo averle sperimentate con successo negli anni passati in store inglesi (come quello di Regent Street a Londra) o americani (quello di SoHo a New York), che hanno visto esibirsi nomi come Adele, R.E.M., Linkin Park) o nell'Itunes Live/Apple Music che si è svolto al Rondhouse di Londra dal 2007 al 2014.