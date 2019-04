Pink Floyd: Roger Waters e Nick Mason live, per un classicone del '68 - VIDEO

Da circa sei settimane l'ex batterista dei Pink Floyd, Nick Mason, è impegnato in un tour con cui propone, live, materiale della leggendaria band risalente al periodo in cui Syd Barrett era nella line-up.

Il gruppo si chiama, appropriatamente, Saucerful of Secrets, e comprende - oltre a Mason - Gary Kemp degli Spandau Ballet, Lee Harris di Ian Dury & the Blockheads, Dom Beken e Guy Pratt (nei Pink Floyd dal 1987, dopo l'abbandono definitivo di Waters).

La sera dello scorso 18 aprile, durante una performance a New York presso il Beacon Theatre, sul palco è salito anche l'ex bassista originale dei Pink Floyd, su invito di Mason. I Saucerful of Secrets, insieme a li, hanno dunque suonato insieme una versione di “Set the Controls for the Heart of the Sun”, risalente all'album del 1968 "Saucerful of Secrets". Ecco un video dell'evento:

Waters ha cantato e ha suonato il gong, durante il pezzo. E, alla fine, ha esclamato diretto all'ex collega: "Ragazzi, suonate molto meglio di quanto noi facessimo all'epoca!".

Mason e i Saucerful of Secrets saranno in Italia per sei date nel mese di luglio.