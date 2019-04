Jesse Hughes (Eagles of Death Metal) nel nuovo album di cover canta Guns N' Roses, AC/DC e Kiss: ascolta

Mentre gli Eagles of Death Metal sono discograficamente fermi all'album "Zipper down", uscito ormai quattro anni fa, nel 2015, Jesse "Boots Electric" Hughes si appresta a consegnare al mercato il suo primo album solista di cover. Si intitola ironicamente "Eagles of Death Metal presents Boots Electric performing the best songs we never wrote" e contiene una selezione di brani portati al successo da altri artisti o band ai quali il cantante della band statunitense che nel 2015 fu a suo malgrado coinvolta nell'attentato al Bataclan di Parigi in cui persero la vita 89 persone è in qualche modo legato.

Si va da "God of thunder" dei Kiss a "It's so easy" dei Guns N' Roses, passando per "High voltage" e "It's a long way to the top (If you wanna rock'n'roll)" degli AC/DC, "Beat on the brat" dei Ramones, "Careless whisper" di George Michael e "Moonage daydream" di David Bowie. La prima anticipazione dell'album è la cover di "Family affair" di Mary J. Blige, che potete ascoltare proprio qui sotto:

"Eagles of Death Metal presents Boots Electric performing the best songs we never wrote" raggiungerà il mercato il prossimo 7 giugno: ecco, di seguito, copertina e tracklist."God Of Thunder" (Kiss)"It's So Easy" (Guns N' Roses)"High Voltage / It's A Long Way To The Top (If You Wanna Rock 'N' Roll)" (AC/DC)"So Alive" (Love & Rockets)"Beat On The Brat" (Ramones)"Abracadabra" (Steve Miller Band)"Careless Whisper" (George Michael)"Family Affair" (Mary J. Blige)"The Hunger" (The Distillers)"Long Slow Goodbye" (Queens of the Stone Age)"Just Dropped In (To See What Condition My Condition Is In)" (Kenny Rogers & The First Edition)"Trouble" (Cat Stevens)"Moonage Daydream" (David Bowie)