Dove vedere Franco126 quest'estate

Archiviato il primo giro, quello nei club, che chiuderà il prossimo 27 aprile a Napoli, Franco126 tornerà in pista già a metà maggio per la seconda parte del tour legato al suo album solista "Stanza singola", uscito lo scorso gennaio, il primo dopo la fine del sodalizio con Carl Brave. La tournée estiva prenderà il via il 18 maggio da Prato e terrà impegnato il cantautorapper trasteverino sui palchi dei festival e delle arene all'aperto italiane fino a metà settembre, per un totale di diciotto date (quelle finora annunciate).

Tra le altre città in cui il tour estivo di "Stanza singola" farà tappa si segnalano Milano (24 maggio), Roma (il 2 luglio Franco126 si esibirà sul palco del Rock in Roma - qui tutto quello che c'è da sapere sull'edizione 2019), Arezzo (11 luglio, Men/Go Music Fest) e Venezia (il 13 luglio sarà sul palco dell'Home Venice Festival).

Ecco, di seguito, tutti gli appuntamenti in calendario:

18/05 Prato a Tutta Birra - Prato

24/05 MI AMI Milano

31/05 Meeting Del Mare - Marina di Camerota (SA)

7/06 Musica Senza Etichetta - Potenza

29/06 Pinewood Festival - L'Aquila

2/07 Rock in Roma - Roma

5/07 Tanta Robba Festival - Cremona

9/07 Caserta Music Festival - Caserta

11/07 Men/Go Music Fest - Arezzo

13/07 Home Venice Festival - Venezia

14/07 Resta in festa - Palazzolo Sull'Oglio (BS)

20/07 Apolide Festival - Vialfrè (TO)

2/08 Indiegeno Fest - Patti - (ME)

3/08 Color Fest - Platania (CZ)

12/08 SEI - Sud Est Indipendente Festival - Serranova di Carovigno (BR)

16/08 Beky Bay - Bellaria Igea Marina (Rimini)

1/09 Beat Festival Empoli

8/09 Rigenera - Palo Del Colle (BA)

I biglietti per alcune date, tra cui quella al Rock in Roma, sono già su TicketOne. Le informazioni e le prevendite relative agli altri concerti saranno presto disponibili sul sito ufficiale del cantautorapper.