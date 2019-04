Santana: la tracklist di ‘Africa Speaks’, in uscita il 7 giugno

Il nuovo album del padrino del latin rock Carlos Santana, “ispirato alle melodie, ai suoni e ai ritmi dell’Africa” e intitolato “Africa Speaks”, farà il suo ingresso sul mercato il prossimo 7 giugno. L’album è stato anticipato il mese scorso dal singolo "Los Invisibles", che vi avevamo fatto ascoltare qui. Questa è, invece, la tracklist di “Africa Speaks”:

1. "Africa Speaks"

2. "Batonga"

3. "Oye Este Mi Canto"

4. "Yo Me Lo Merezco"

5. "Blue Skies"

6. "Paraísos Quemados"

7. "Breaking Down the Door"

8. "Los Invisibles"

9. "Luna Hechicera"

10. "Bembele"

11. "Candombe Cumbele"

Bonus Tracks

12. "Mientras Tanto"

13. "Dios Bendiga Tu Interior"

Quest’anno la band capitanata dal chitarrista di origini messicane ha dato alle stampe l’EP, ispirato a un viaggio a Parigi, “In Search of Mona Lisa”, mentre due anni fa la formazione ha pubblicato l’album, in collaborazione con gli Isley Brothers, “Pipes of Peace”.

Scrive il magazine statunitense Ultimate Classic Rock che le sessioni di registrazione del disco, che hanno avuto luogo allo Shangri La Studio di Malibu, sono state descritte da Santana come “un periodo di dieci giorni gioioso e stimolante”, con la maggior parte delle tracce che hanno richiesto solo un take. La produzione artistica, come già riferito, è stata affidata a Rick Rubin.