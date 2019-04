Morgan racconta The Voice: "Sarà spettacolare ma non litigioso" - videointervista

Morgan torna ai talent show che lo hanno reso popolare oltre la sua lunga storia musicale con i Bluvertigo e da solista: dopo X Factor e Amici ecco The Voice, dove ritrova Simona Ventura, sua compagna nelle prime memorabili edizioni del talent ora su Sky. E ritrova la RAI, con cui ha avuto storie tese in passato (la famosa esclusione dal Festival di Sanremo del 2010: non è il primo ritorno sulla TV di stato, in realtà. Già dopo la tormentata uscita da "Amici" nel 2017, fu ospite di "Ballando con le stelle", ed era già stato in gara a Sanremo con i Bluvertigo nel 2016, e ci è tornato quest'anno da ospite di Achille Lauro. Solo qualche settimana fa ha condotto uno speciale sui Queen sempre su Rai2, ma tornare come protagonista di un programma di 8 puntate è un'altra storia. "La mia causa è stata perorata da Simona presso il direttore Freccero: amo la RAI nonostante mi abbia cacciato immeritatamente in passato. Ma la RAI è fatta di persone ed è una grande risorsa: ho girato e lavorato in tutti gli altri posti, e questo è il posto dove si lavora meglio”, ha spiegato in conferenza stampa.

Abbiamo intervistato Morgan dopo la presentazione, e non ha rinunciato a lanciare una frecciata a X Factor e Amici: "Cosa aspettarsi? Tanto spettacolo, buona musica, ma niente liti. Bisogna rispettare i concorrenti, se lasciamo un segno deve essere positivo". Ecco la nostra videointervista

Qua invece il resoconto della conferenza stampa, il meccanismo e le interviste a tutti i coach.