Slash: "Volevo diventare un campione di motocross, poi presi in mano una chitarra..."

Il chitarrista dei Guns N’Roses Slash è stato intervistato dalla radio canadese di Vancouver CFOX e ha rivelato perché preferisce far parte di una band piuttosto che essere un chitarrista solista.

Ecco le parole di Slash:

"Adoro suonare la chitarra, ma in questo lavoro, quello che mi ha fatto davvero continuare è stato essere in una band, stare dentro i confini di una rock and roll band. Non volevo essere un chitarrista solista. Non volevo scrivere pezzi strumentali o cose del genere e passare la mia vita in studio, volevo scrivere canzoni e suonarle dal vivo. E penso che questa sia stata la cosa fondamentale che mi ha sempre motivato ed è quella che mi tiene in giro: uscire davanti alla gente e suonare. Ecco perché, finché lo faccio, lo amo ancora così tanto, perché è eccitante per me. Quindi, ogni volta che creo nuovo materiale o lavoro in studio, è solo un mezzo per un fine, che è quello di uscire e suonare e far parte di un gruppo. Non una cosa solista in cui assoldo alcuni ragazzi per suonare tutto ciò che dico loro di suonare. Deve esserci quella dinamica del dare-e-prendere che si crea con gli altri ragazzi, quel certo tipo di energia”.