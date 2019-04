Concerti, Rkomi: da giugno il 'Dove gli occhi non arrivano summer tour', le prime date

Estate all'insegna dei live per Rkomi, il 24enne rapper milanese salito alla ribalta nel 2016 con il disco d'esordio "Dasein Sollen" e recentemente tornato sulle scene discografiche con l'album "Dove gli occhi non arrivano" (qui la recensione di Rockol), ideale seguito di "Io in terra" del 2017.

Mirko Martorana - questo il vero nome del rapper - sarà per tutta l'estate sui palchi dei principali festival, club e arene all'aperto della Penisola per far ascoltare dal vivo il suo ultimo lavoro. La tournée partirà l'8 giugno da Barzio, in provincia di Lecco: il calendario è in continuo aggiornamento. Queste le date finora annunciate:

08/06 Barzio (Lc), Nameless Music Festival

12/06 Padova, Sherwood Festival

15/06 Brescia, Social Club

27/06 Milano, Tuborg Open Fest

29/06 Senigallia (An), Mamamia Festival Estate 2k19

04/07 Cremona, Tanta Robba Festival

05/07 Barolo (Cn), Collisioni

19/07 Città della Pieve (Pg), Rock For Life

02/08 Francavilla al Mare (Ch), Shock Wave Festival

12/08 Follonica (Gr), Follonica Summer Festival

14/08 Marina di Ravenna (Ra), Marina Bay

20/08 Gallipoli (Le), Sottosopra @ Ten Club

12/09 Pisa, Metarock