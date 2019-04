I Flaming Lips annunciano il nuovo album ‘King’s Mouth’ e svelano il primo estratto del disco, ‘All For The Life Of The City’ – TRACKLIST/COVER

Per la verità, il disco era già uscito, in edizione limitata su vinile, per l’ultimo Record Store Day, ma ora i Flaming Lips hanno annunciato quando finalmente l’album sarà messo a disposizione anche di chi non è riuscito ad accaparrarselo lo scorso 13 aprile: “King's Mouth” – questo il titolo della prossima prova di studio di Wyane Coyne e soci, ideale seguito di “Oczy Mlody” (2017) – uscirà il 19 luglio 2019. Nell’attesa, la band dell’Oklahoma ha condiviso il primo estratto del disco, “All For The Life Of The City”:

Il brano, come anche altre delle dodici canzoni del disco, contiene la voce del già Clash Mick Jones, che fornisce una sorta di fil rouge tra i pezzi del disco. Ecco la tracklist, e la cover, di “King's Mouth”:

1. We Don't Know How And We Don't Know Why

2. The Sparrow

3. Giant Baby

4. Mother Universe

5. How Many Times?

6. Electric Fire

7. All For The Life Of The City

8. Feedaloodum Beedle Dot

9. Funeral Parade

10. Dipped In Steel

11. Mouth Of The King

12. How Can A Head

La band, che si esibirà in Italia in un’unica data a Prato il prossimo 1° settembre, insieme agli Eels, ha presentato l’album, per bocca del frontman Wyane Coyne, così: