Vinicio Capossela, esce il 17 maggio ‘Ballate per uomini e bestie’: subito il singolo ‘Il povero Cristo’ e le prime date del tour - COVER

Il cantautore dell’Irpinia ha reso disponibile oggi, 17 aprile, la prima anticipazione, “Il povero Cristo”, della sua prossima fatica discografica, “Ballate per uomini e bestie”, in uscita il 17 maggio. Il disco, che andrà a configurarsi come l’undicesimo album in studio di Vinicio Capossela, può già essere pre-ordinato a questo link.

"Cristo" - racconta Capossela a proposito del singolo - "incontra l'uomo e impoverisce fino a diventare il povero cristo che, sulla bocca di tutti, si fa sinonimo della condizione umana". Quanto all’album nel suo complesso, il cantautore nato ad Hannover lo presenta così: "Un cantico per tutte le creature, per la molteplicità, per la frattura tra le specie e tra uomo e natura". Ecco le cover del singolo e del disco:

Il prossimo autunno Capossela porterà “Ballate per uomini e bestie” in tour nei teatri italiani. La tournée sarà anticipata da una prima serie di appuntamenti dal vivo. Ecco il calendario completo:

- 25 maggio SERMONETA (LT) - Castello Caetani – Maggio Sermonetano A Castello

- 8 giugno VERONA (VR) - Teatro romano – Festival della Bellezza

La Belle Dame Sans Merci e altre paralisi della Bellezza

Ospite d'onore Mario Brunello

- 5 luglio MILANO (MI) - Piccolo Teatro Strehler – La Milanesiana Festival

Speranze e Pestilenze

- 7 luglio SPOLETO (PG) - Piazza Duomo – 62Spoleto Festival dei 2Mondi

CANTATA PER LE CREATURE - Perfetta Letizia e altre Ballate per Uomini e Bestie

- 8 luglio PISA (PI) - Piazza dei Cavalieri – Numeri Primi – PISA FESTIVAL

Trionfo della Morte e altre ballate per uomini e bestie

- 19 luglio SANT'ANTIOCO (SU) - Arena Fenicia – Arena Fenicia Festival

Ballate per Uomini e Bestie

- 21 luglio RIOLA SARDO (OR) - Parco dei Suoni - Rocce Rosse Blues Festival

Ballate per Uomini e Bestie

- 25 luglio BELLINZONA (Svizzera) - Castelgrande di Bellinzona – Castle On Air

Gran Ballo per Uomini e Bestie - Un Invito a Castello

- 6 agosto MASSA d'ALBE (AQ) - Anfiteatro romano di Alba Fucens - Festiv'Alba All'alba del mondo - Vinicio Capossela in Ballate per Uomini e Bestie

Capossela sarà inoltre il 25 aprile in concerto a Carpi (Piazza Martiri ) con uno spettacolo intitolato LiberAzioni!.