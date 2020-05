Dario Baldan Bembo: le sue canzoni per Mia Martini, Mina, Caterina Caselli

Dario Baldan Bembo, tastierista, compositore e cantautore, nato a Milano il 15 maggio del 1948, è un nome di spicco nella musica leggera italiana, benché la sua popolarità personale non sia particolarmente significativa. Ma a lui si devono alcune canzoni molto importanti, affidate alla voce di altri interpreti. In particolare, negli anni Settanta – prima di iniziare una lunga collaborazione come coautore con Renato Zero - Baldan Bembo (che ha avuto anche grandi successi a proprio nome, come “Aria”, “Amico è”, Tu cosa fai stasera”, “Non mi lasciare”) ha scritto molto per voci femminili. Qui di seguito alcuni esempi.