Negli Stati Uniti si chiamano “crooner”, da noi, negli anni Cinquanta/Sessanta, li chiamavano “cantanti confidenziali”, in contrapposizione agli “urlatori”. Belle voci educate, atteggiamenti composti, canzoni tenere e romantiche: erano queste le caratteristiche dei crooner di casa nostra, e anche di Tony Renis (nato con nome di Elio Cesari a Milano il 13 maggio del 1938), che per un decennio fu molto popolare in Italia, mentre è ancora oggi celebre nel mondo grazie ad una sua canzone, “Quando quando quando”, scritta e cantata nel 1962 e diventata una delle composizioni di maggior successo internazionale – lo è ancora oggi.

Il debutto discografico di Tony Renis è della fine degli anni Cinquanta, i suoi ultimi 45 giri sono usciti nel 1972; da allora Tony Renis è diventato un produttore di grande successo, impegnato a promuovere la musica italiana nel mondo (Andrea Bocelli, Il Volo) grazie alla sua ampia e fitta rete di rapporti professionali.

Qui noi ricordiamo però il Tony Renis cantante e cantautore, con alcune delle sue canzoni di maggiore successo riproposte nelle prossime pagine.