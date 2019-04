Beyoncé, nei negozi a sorpresa il disco dal vivo 'Homecoming'

In contemporanea all'arrivo - su Netflix - del documentario "Homecoming", testimonianza dell'apparizione di Beyoncé all'edizione dello scorso anno del festival Coachella, la regina dell'r'n'b a stelle e strisce ha annunciato la pubblicazione a sorpresa di un disco dal vivo, sempre intitolato "Homecoming", contenente la registrazione integrale dell'audio dello show tenuta un anno fa alla prestigiosa manifestazione dal vivo di Indio, in California.

Tra le oltre quaranta tracce presenti nel disco figurano sia hit universalmente conosciute come "Sorry", "Drunk In Love" e "Crazy In Love" quanto chicche come la cover di "Before I Let Go", brano di Frankie Beverly e Maze del 1981 utilizzato nel film per accompagnare i titoli di chiusura.

Questa, tuttavia, potrebbe non essere l'unica novità riguardante l'artista di Houston ad appassionare i fan di qui ai prossimi giorni: il sito di testi americano Genius - specializzato in rap, r'n'b e soul - ha inserito nel suo database per domani, giovedì 18 aprile, un altro album accreditato a Beyoncé, provvisoriamente intitolato "B7". Il fatto che il prossimo disco di studio della cantante sia di fatto il settimo della sua carriera - escludendo "Everything Is Love" del 2018, registrato con il marito Jay-Z e firmato dalla coppia come The Carters - ha lasciato supporre la comunità di fan online che la pubblicazione di "Homecoming" possa preludere a un'uscita ancora più importante.