Chi sono i Fast Animals Slow Kids, sul palco del Concerto del Primo Maggio 2019 di Roma. Video

I Fast Animals Slow Kids - inclusi nel cast del Concerto del Primo Maggio 2019 a Roma - si sono formati a Perugia nel 2008: la band, composta da Aimone Romizi, Alessandro Guercini, Alessio Mingoli e Jacopo Gigliotti, ha debuttato discograficamente nel 2009 con l'EP "Questo è un cioccolatino", che le ha permesso di segnalarsi agli addetti ai lavori conquistando gli slot di apertura dal vivo di - tra gli altri - Zen Circus, Il Teatro degli Orrori, Futureheads e Ministri.

Il primo album del gruppo, "Cavalli" del 2011, è stato prodotto dal frontman degli Zen Circus Andrea Appino e registrato da Giulio Favero, già sodale di Pier Paolo Capovilla in One Dimensional Man e Teatro degli Orrori: nel 2012 è stato pubblicato il secondo disco in studio della band, "Hỳbris", grazie al quale a formazione ha intrapreso un'intensa attività dal vivo in tutta Italia conclusa solo due anni dopo, nel 2014, anno di pubblicazione della terza prova sulla lunga distanza della formazione, "Alaska".

Ideale seguito del quarto disco in studio della band "Forse non è la felicità", pubblicato nel 2017, è "Animali notturni", quinto album di inediti e primo pubblicato dai Fast Animals Slow Kids su major - Warner Music - prodotto da Matteo Cantaluppi.

"Suoneremo al Primo Maggio, in piazza San Giovanni, per la prima volta", ha spiegato la formazione umbra in un videomessaggio a Rockol: "Siamo belli agitati. Il video lo mandiamo dalla sala prove perché qui, ormai, ci dormiamo. Siamo chiusi qui dentro da giorni. Stiamo preparando il concerto: alziamo gli amplificatori, e faremo in modo di trasmettere questo gracchio di violenza attraverso la televisione, in modo che tutte le persone in ascolto... cambino canale".