La scena di Asbury Park, una terra promessa rock nel New Jersey – prima parte

Com’è che una località di villeggiatura in declino diventa una capitale del rock? Quella di Asbury Park, New Jersey, è una storia di decadenza e redenzione. È un luogo dimenticato da tutti, quasi una città fantasma quando Bruce Springsteen, Little Steven e altri eroi locali la trasformano in una sorta di terra promessa per rocker e sognatori. “Ad Asbury Park sono serviti cinque decenni per rialzarsi. Dovremmo prestare ascolto alla musica che ha alimentato questa rinascita”, ha detto il regista Tom Jones che ha dedicato alla città e al suo sound il docu-film “Asbury Park: lotta, redenzione e rock’n’roll” che sarà nei cinema italiani solo per tre giorni, il 22, 23 e 24 maggio (scopri l’elenco delle sale su http://www.nexodigital.it).