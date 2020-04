Joss Stone, una voce importante in mezzo a tanti giganti

Acclamata dalla critica e dagli intenditori, Joss Stone è indubbiamente una delle voci più interessanti tra tutte quelle che si sono fatte strada a livello internazionale negli ultimi anni. L'esordio multiplatino del 2003 con "The soul sessions" e il successo di "Mind body & soul", il suo secondo album, contenente la hit "You had me", hanno permesso alla cantautrice britannica di farsi notare anche dai suoi colleghi più grandi: molti di questi si sono detti positivamente colpiti dal suo talento e dalle sue potenzialità e hanno condiviso con lei il palco o il microfono in studio di registrazione. Discograficamente ferma all'album "Water for your soul" del 2015, il suo settimo album in studio, Joss Stone compie oggi 33 anni: le facciamo gli auguri raccogliendo proprio 10 duetti da ascoltare (o ri-ascoltare, se li conoscete già).