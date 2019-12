Il 26 dicembre del 1963 viene pubblicato per il mercato USA il 45 giri di "I want to hold your hand", il singolo che permise ai Beatles di sfondare nel continente americano vendendo oltre 15 milioni di copie e diventando all'epoca il singolo britannico più venduto di tutti i tempi. Nel solo primo giorno di vendita negli Stati Uniti vennero acquistate 250 mila copie del disco.

Nelle prossime pagine, dopo la versione originale, vi proponiamo 10 versioni di "I want to hold your hand" da ricordare.

Maurilio Giordana (titolare del blog “MyWay”)