Lisa Gerrard, la suadente voce dei Dead Can Dance

Il 12 aprile 1961 nasce a Melbourne (Australia) Lisa Germaine Gerrard. Il suo spazio nella storia della musica se lo è conquistato in qualità di cantante dei Dead Can Dance, formazione a cui ha dato vita con il polistrumentista inglese Brendan Perry. Ma non pensiate che di soli Dead Can Dance si sia cibata Lisa. Al suo attivo anche una manciata di album solisti, una serie di collaborazioni e, non ultime, parecchie partecipazioni a colonne sonore: su tutte “Il gladiatore”, “Mission impossible”, “Black Hawk Down”.

Nel giorno del suo compleanno la festeggiamo proponendo alcuni dei successi dei Dead Can Dance.