Concerti, Wim Mertens: data unica il 13 aprile a Campobasso - BIGLIETTI

Il compositore e polistrumentista belga Wim Mertens andrà in scena anche in Italia questa primavera, esibendosi il prossimo 13 aprile al Teatro Savoia di Campobasso, nell’ambito della quinta edizione della rassegna Poietika, nell’unica data prevista nella Penisola dal musicista. Nel corso del concerto, parte della manciata di date sui palchi europei del “That Which Is Not”, l’artista conosciuto anche con lo pseudonimo di Soft Verdict sarà accompagnato dal violinista Nicolas Dupont. Dopo il live nel capoluogo del Molise, che vedrà il musicista portare sul palco i pezzi della sua ultima fatica, “That Which Is Not”, uscita nel 2018, Wim Mertens sarà di scena in Portogallo, Belgio e Spagna.

Ecco i dettagli del concerto del 13 aprile:

Sabato 13 aprile 2019

Ore 21.00

Teatro Savoia

Piazza Gabriele Pepe, 5, Campobasso

I biglietti per la performance posso essere acquistati nei punti vendita autorizzati al prezzo di €25 platea, €20 I ordine, €15 II e III ordine, €10 IV ordine.