J.Geils Band, un gruppo con le note in regola

L’11 aprile 2017 moriva all’età di 71 anni J. Geils Jr., chitarrista e membro fondatore della band che porta il suo nome. Cogliamo l’occasione di questa triste ricorrenza per ricordare le migliori canzoni pubblicate dalla J.Geils Band, formazione originaria del Massachusetts formatasi nel 1968 che annoverava tra le sue fila oltre a J. Geils anche Magic Dick (sax e armonica), Peter Wolf (voce), Seth Justman (tastiere), Danny Klein (basso) e Stephen Jo Bladd (batteria).

La J.Geils Band ha avuto una buona carriera lungo tutti gli anni settanta, raggiungendo l’apice del successo con l’album “Freeze-Frame” uscito nel 1981, che venne trainato dal singolo “Centerfold”. La fuoriuscita del cantante Peter Wolf nel 1983, ha, di fatto, decretato la fine della vita della band, almeno discograficamente. Tra periodi di pausa e reunion, il gruppo è più o meno ancora attivo, seppur solo in concerto, l’ultimo album pubblicato, “You’re Gettin’ Even While I’m Gettin’ Odd”, infatti risale al lontano 1984.