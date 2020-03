Vangelis: le sue incredibili collaborazioni con artisti italiani

Il nome di Vangelis, all'anagrafe Evangelos Odysseas Papathanassiou, è inevitabilmente legato ai titoli dei film le cui colonne sonore portano la sua firma: quelle di "Momenti di gloria", "Antarctica" e "Blade Runner" sono sicuramente le più celebri. Eppure, oltre alla sua carriera solista (avviata all'inizio degli anni '70) e come compositore di colonne sonore, il musicista greco nel corso degli anni ha collezionato collaborazioni anche con altri artisti, diversi dei quali italiani, in veste di arrangiatore. Nel giorno del suo compleanno - spegne oggi, 29 marzo, 77 candeline - abbiamo raccolto in questa gallery alcune chicche... Cliccate su avanti!