Anche a 67 anni Chaka Khan resta sempre la Regina del Funk

Mentre in quegli stessi anni Donna Summer scalava le classifiche di vendita grazie alle sue hit che facevano davvero scatenare chiunque sulle piste da ballo, guadagnandosi così il titolo di Regina della Disco music, Chaka Khan conquistava una qualifica non meno importante, quella di Regina del Funk. "I'm every woman", "What cha' gonna do for me", "Ain't nobody", il successo inciso insieme ai Rufus nel 1983: sono solamente alcuni dei singoli che hanno permesso alla cantante statunitense (che con "Hello happiness", quest'anno, ha rotto un silenzio discografico lungo più di dieci anni) di imporsi nelle classifiche tra la fine degli anni '70 e i primi anni '80, gli stessi anni in cui lo sciamano Prince - la sua "I feel for you", registrata nel 1979, fu portata al successo qualche anno più tardi proprio da Chaka Khan - cominciava ad affascinare pubblico e critica mescolando in un unico grande pentolone disco music, rock, pop, funk e r&b. Nel giorno del compleanno della cantante, che spegne oggi 67 candeline, abbiamo messo insieme 10 sue imperdibili hit.