Mario Lavezzi, le sue canzoni da autore per altri

Musicista, cantante, chitarrista, produttore e compositore: Mario Lavezzi, milanese classe ’48 (è nato l’8 maggio, auguri!) è tutte queste cose dal lontano 1966, quando iniziò la sua attività professionale nei Camaleonti, proseguendola nei Flora Fauna Cemento, in Il Volo (da non confondere con il Volo dei tre giovani vocalisti lirici), e poi da solista: il suo primo album in proprio è del 1976, e ne ha poi pubblicati altri dieci. Nel frattempo ha scritto molte canzoni per altri interpreti: ne abbiamo scelte alcune da farvi ascoltare nelle pagine che seguono.