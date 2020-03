Carl Palmer, uno dei migliori percussionisti del mondo

Oggi è il compleanno di Carl Palmer, essendo, il batterista, nato a Birmingham (Gran Bretagna) il 20 marzo 1950. Palmer è un enfant prodige della musica, a soli 19 anni fonda gli Atomic Rooster e con la band incide un unico album perché già l’anno successivo, insieme al tastierista Keith Emerson e al bassista Greg Lake, dà vita alla formazione campione del prog, gli Emerson, Lake & Palmer.

Nel 1980 incide un unico album nei PM e, ripetendo quanto accadde a cavallo tra i sessanta e i settanta, nel 1981 entra a far parte degli Asia insieme agli ex Yes Steve Howe e Geoff Downes e a John Wetton (King Crimson, Roxy Music). Nel terzo millennio pubblica alcuni dischi solisti ma è indubbio che il periodo d’oro della sua carriera – quando veniva considerato uno dei migliori percussionisti del mondo – è quello trascorso negli Emerson, Lake & Palmer.

Ed è proprio con un ‘meglio’ del terzetto britannico che vogliamo festeggiare il compleanno di Carl Palmer.