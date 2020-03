Tracy Chapman, una voce, una chitarra e grandi canzoni

Tracy Chapman nasce il 30 marzo 1964 in un quartiere operaio di Cleveland e nel 1988 pubblica il suo primo album, uno dei dischi di debutto di maggiore successo della storia della musica. In 20 anni pubblica solo 8 album: il suo ultimo lavoro è "Our bright future" del 2008.

Noi la festeggiamo ricordandola con questi brani, a partire da “Fast car", il singolo che l'ha resa famosa.