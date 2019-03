È morto Gerry Stickells, tour manager di Queen, Jimi Hendrix, Elton John e Paul McCartney. Roger Taylor: ‘Addio a un grande amico e maestro’

È venuto a mancare Gerry Stickells, che negli anni è stato tour manager di band e artisti come i Queen, Jimi Hendrix, Elton John e Paul McCartney. A riferirne è la statunitense Ultimate Classic Rock che cita le conferme di alcune fonti del mondo dell’industria musicale. Anche la band un tempo guidata da Freddie Mercury ha avvalorato la notizia, ricordando così Stickells in un tweet che ritrae il tour manager insieme alla leggendaria band britannica: “Gerry Stickells, il più grande tour manager del mondo, è venuto a mancare dopo una lunga lotta contro la malattia. Era più di un tour manager per i Queen – era una figura paterna, un grande amico e un maestro”. Il testo completo può essere reperito sul sito ufficiale di Brian May e soci, dove la firma apposta è quella del batterista Roger Taylor, che scrive anche: “Dai suoi primi giorni con Jimi Handrix passando per tutti gli anni con i Queen e Paul McCartney, Gerry era L’UOMO! Ci mancherà moltissimo e mandiamo il nostro amore a Sylvia e alla famiglia in questo momento difficile”.

"Gerry Stickells, the world's greatest tour manager passed away after a long struggle with illness. He was more than a tour manager to Queen - he was a father figure, great friend and teacher...” Read more from @OfficialRMT here https://t.co/zNeA7XNpwf pic.twitter.com/rMf8AjzHqF — Queen (@QueenWillRock) March 7, 2019

La carriera di Stickells, classe 1942, è iniziata quando nel 1966 ha preso sotto la sua ala Jimi Hendrix. È stato lui a identificare il corpo del chitarrista dopo la sua scomparsa. Allettato, privato della parola da una lunga malattia, il tour manager è comunque sopravvissuto molto più a lungo di quando non avessero previsto i dottori che lo avevano in cura. Lo scorso anno era stata lanciata una campagna di crowdfunding su Go Fund Me per assicurare a Stickells il necessario per i suoi ultimi anni di vita.