Loretta Lynn, diciassette volte al numero uno

Con più di sessanta album pubblicati fra il 1963 e oggi, la carriera discografica di Loretta Lynn (nata nel Kentucky il 14 aprile del 1932) è praticamente impossibile da sintetizzare in poche canzoni. Per rendere omaggio alla “regina della musica country” abbiamo scelto le sue canzoni di maggiore successo in classifica: ne ha avute 52 nella Top Ten, e ben 17 al numero uno – sono quelle che troverete nelle pagine che seguono.