Auguri, Samuel! Il cantante spegne oggi 48 candeline. Torinese, classe 1972, è noto al pubblico per essere la voce dei Subsonica, la band che ha fondato insieme Davide Dileo (Boosta), Max Casacci e Enrico Matta (Ninja) nel 1996 e insieme alla quale ha registrato otto album in studio: l'ultimo, "8", è uscito nell'ottobre del 2018, dopo una pausa di quattro anni nel corso della quale Samuel ha anche pubblicato il suo primo disco solista, "Il codice della bellezza". In questa gallery abbiamo messo insieme dieci pezzoni dei Subsonica, tra i più conosciuti. Come dite? Una scelta banale? Ma come si fa a dire di no a queste canzoni?