Il folk rock di Edie Brickell e dei suoi New Bohemians

Edie Brickell, classe 1966, è tornata sulle scene con i suoi New Bohemians, formazione che la cantautrice texana ha capitanato dal 1985 al 1991 e poi di nuovo dal 1997 a oggi. L’ultima prova di studio di Edie Brickell & New Bohemians, “Rocket”, uscita nel 2018, è la quinta per la folk rock band attualmente composta da Kenneth Neil Withrow alla chitarra, John Bradley Houser al basso, Brandon Aly alla batteria e John Walter Bush alle percussioni e arriva a più di trent’anni di distanza dall’esordio nel mercato del disco del gruppo, avvenuto nel 1988 con “Shooting Rubberbands at the Stars”. Le facciamo i nostri migliori auguri di buon compleanno, che oggi spegne 54 candeline, riascoltando i singoli pubblicati con i New Bohemians dai primordi a oggi. Scorri le pagine!