Pacifico, “Bastasse il cielo” è il primo disco di inediti in sette anni: “Sono rimbalzato da una parte all’altra del pianeta”

Esce l’8 marzo il nuovo disco di Luigi De Crescenzo in arte Pacifico.“Bastasse il cielo” è il sesto disco del cantautore, nonché il primo di inediti in sette anni: arriva dopo l’album di duetti “Una voce non basta” del 2012, dopo la raccolta “In cosa credi” e dopo l’EP, “ElectroPO”, uscito a fine 2018.

“È un disco rimbalzato da una parte all’altra del pianeta. Catapultato da un fuso orario all’altro grazie a una semplice pressione sul tasto Invio. Un disco transitato nei cloud, dove ha fatto anticamera nell’attesa di essere ascoltato. È partito da Parigi, ha atteso sopra India, Turchia, Inghilterra, Stati Uniti, Italia”, racconta Pacifico.

“Ho asciugato la musica, forse perché oggi, essendo padre, ho meno tempo per certi languori. Questo album è una session con tantissimi musicisti. Per reazione a me stesso, ho cercato più la musica che i testi, che ho voluto sintetizzare. È una session allargata con canzoni che partono da Parigi e arrivano in tutto il mondo”

L’album è stato inciso assieme ad Alberto Fabris (collaboratore storico di Luigi Einaudi) e con un nucleo di musicisti internazionali che comprende Michael Leonhart alla tromba, flicorno (Steely Dan, Plastic Ono Band, Mark Ronson, Bruno Mars, David Byrne, Brian Eno, Caetano Veloso), Alan Clark al pianoforte, e mellotron (Dire Straits, Trevor Horn, Bob Dylan, Tina Turner), Amedeo e Simone Pace, alle chitarre, batterie e programmazioni (Blonde Redhead) e Mike Mainieri, al vibrafono (Dizzy Gillespie, Billie Holiday, Steps Ahead, Paul Simon, Dire Straits, Billy Joel, Pino Daniele). Il disco è stato registrato ai Real World Studios (Bath, UK), a Parigi, New York (In quattro studi diversi, Bangalore (India), Istanbul, Monteroni (In provincia di Lecce, Varano Borghi (Varese), Coriano, Rimini) e Comerio (Varese).



Pacifico sarà in tour a partire dall’8 marzo: queste le date

8 marzo a Piove di Sacco (PADOVA) - Teatro Filarmonico

21 marzo a BOLOGNA - Teatro San Leonardo

22 marzo a TORINO - Off Topic

30 marzo a FIRENZE - Sala Vanni

5 aprile a MILANO - Santeria Social Club

17 maggio a BARI - Officina degli esordi

18 maggio a ROMA - Auditorium Parco della Musica