Compie 51 anni "My Way" uno dei grandi classici del repertorio di Frank Sinatra. La versione cantata dal leggendario "The Voice" arrivò nei negozi di dischi nel marzo del 1969 e divenne presto uno dei suoi cavalli di battaglia dal vivo e uno degli standard più popolari nella storia della musica, con versioni realizzate da migliaia di artisti. Secondo un sondaggio effettuato da The Guardian è tuttora la canzone più utilizzata nelle cerimonie funebri in Gran Bretagna e uno dei brani più eseguiti nei karaoke in tutto il pianeta.

Ma la versione di "My Way" cantata dal mitico "Blue Eyes" non è quella originale. Nelle prossime pagine vi proponiamo - oltre alla celebre interpretazione che Sinatra registrò il 30 dicembre del 1968 nei Western Studio di Los Angeles - dieci cover indimenticabili e l'incredibile storia legata alla versione originale.

Maurilio Giordana (titolare del blog “MyWay”)