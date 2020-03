John Frusciante: la carriera solista del Red Hot Chili Peppers

Se il John Frusciante dei Red Hot Chili Peppers ci ha abituati a un suono più vicino al mainstream, il repertorio solista del chitarrista nato a New York è invece spesso tutt’altro che di facile ascolto, con incursioni nell’acid house, nella new wave, nella musica ambient e nel rock sperimentale. Frusciante, classe 1970 – il musicista è nato il 5 marzo e oggi compie 50 anni: tanti auguri! –, ha dato libero sfogo al suo talento in dodici dischi in solitaria, che vanno ad aggiungersi ai cinque album in studio realizzati con Anthony Kiedis e soci, e ai due album collaborativi con Josh Klinghoffer e Omar Rodriguez Lopez. È alla musica coltivata al di fuori della fila della band di “Californication” che ci dedichiamo oggi, facendovi ascoltare alcune delle canzoni di questo artista inquieto più amate dai suoi fan. Keep on rocking, John!