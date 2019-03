Enrico Ruggeri: ecco 'Come lacrime nella pioggia', primo singolo del nuovo album

Dopo la reunion con i Decibel dello scorso anno per "L'anticristo", Enrico Ruggeri torna alla sua carriera solista. Il singolo "Come lacrime nella pioggia" anticipa il nuovo album del cantautore, "Alma", in uscita la prossima settimana. Il video della canzone è stato girato in una città speciale per Ruggeri: si tratta di Marotta, località delle Marche che ispirò "Il mare d'inverno", la canzone scritta dal cantautore milanese e portata al successo da Loredana Berté, che la incise nel 1983 per il suo album "Jazz", il secondo prodotto da Ivano Fossati dopo il successo del precedente "Traslocando" (quello di "Non sono una signora"). Potete guardare il video di "Come lacrime nella pioggia" proprio qui sotto:

Il titolo del singolo è una citazione del celebre monologo dell'attore Rutger Hauer, nei panni del replicante Roy Batty, in una delle scene finali di "Blade Runner" di Ridley Scott, prima di morire. Sì, proprio quel monologo che inizia con "Ho visto cose che voi umani...".

Subito dopo l'uscita di "Alma" (qui la copertina e la tracklist) Enrico Ruggeri partirà in tour per far ascoltare dal vivo i suoi cavalli di battaglia e le sue canzoni.